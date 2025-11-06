BoE: Enflasyon pik yapmış olabilir ancak hala yüzde 2 hedefinin oldukça üstünde

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede yıllık enflasyonun son aylardaki yüzde 3,8 seviyesiyle pik yaptığını düşündüklerini belirterek, "Ancak enflasyonun pik seviyeyi geride bıraktığına ilişkin daha fazla kanıt görmemiz gerek. Enflasyon hala yüzde 2 hedefimizin oldukça üstünde ve yapışkan kalma riski var. Bu da enflasyon beklentilerinin daha uzun süre yüksek kalmasına yol açabilir." dedi.

Bailey, bugün BoE'nin politika faizini yüzde 4'te sabit bırakma kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, para politikasında gelecekteki değişiklikleri iki faktörün belirleyeceğini söyledi.

Bunlardan ilkinin enflasyon olduğunu dile getiren Bailey, enflasyonun son birkaç aydaki yüzde 3,8 seviyesiyle pik yaptığını düşündüklerini kaydetti.

Ancak dezenflasyon sürecinin de devam ettiğini ve bu süreçte kaydedilen ilerlemenin 5 faiz indirimini mümkün kıldığını anımsatan Bailey, "Ancak enflasyonun pik seviyeyi geride bıraktığına ilişkin daha fazla kanıt görmemiz gerek. Enflasyon hala yüzde 2 hedefimizin oldukça üstünde ve yapışkan kalma riski var. Bu da enflasyon beklentilerinin daha uzun süre yüksek kalmasına yol açabilir. Öte yandan, ekonomik aktivite potansiyelinin altında seyrediyor. Bu duraklayan istihdam artışıyla da kendini gösteriyor. Hane halkı ve işletmeler harcama konusunda temkinli davranırsa, enflasyon hedefin altına düşebilir." diye konuştu.

Bailey, hane halkı tüketiminin büyümesinin zayıf seyrettiğini ve bu noktada kısa vadede yalnızca sınırlı bir toparlanma beklediklerini ifade etti.

Bu kapsamda para politikasındaki sıkılık derecesinin azaldığını anlatan Bailey, borçlanma maliyetlerinin ne kadar kısıtlayıcı olduğunu değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Bailey, finansal piyasalarda son dönemde gündeme gelen "yapay zeka balonu" risklerine ilişkin bir soruya, şu şekilde cevap verdi:

"Piyasalar getirileri fazla fiyatlamış olabilir ancak getiriler yine de kayda değer olabilir. Göreceğiz, ancak finansal istikrara yönelik etkileri yakından izliyoruz. Yapay zeka verimlilik açısından bir sonraki büyük itici güç olabilir ama bunun gerçekten kanıtlanması için epey yolumuz var. Aynı zamanda bir balon da oluşabilir çünkü piyasalar bu gelişmelerden elde edilecek gelecekteki kazanç akışını fiyatlıyor ve bu belirsiz bir süreç."