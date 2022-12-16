BoE faiz artırımına devam edecek

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun 41 yılın zirvesinden aşağıya gelmeye başladığına yönelik işaretler olduğunu, ancak sıkı iş gücü piyasasından gelen baskıların telafi edilmesi için BoE'nin hala faiz artırmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

BoE PPK'nın faiz oranını 50 baz puan artırma kararı almasının ardından konuşan Bailey, "Bu hafta muhtemelen., enflasyonun aşağı gelmeye başladığını değil, aynı zamanda olması gerektiğini düşündüğümüz seviyenin bir miktar altına geldiğini de gördük" dedi.

Bailey, bunun çok iyi bir haber olduğunu vurgulamakla birlikte "Hala gidilecek uzun bir yolumuz var" ifadelerini de kullandı.