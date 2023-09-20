BoE faiz artırımına gitmeyebilir

BoE en azından bu ay faiz artırımına gitmeyebilir.



AJ Bell'den Danni Hewson, "İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yeni bir faiz artışına gitmesinin kesin gibi görünüyordu ancak beklenenden iyi gelen enflasyon rakamları merkez bankasının Perşembe günkü kararı üzerinde bir şüphe bulutu yarattı" değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'de tüketici fiyatlarında artış Ağustos ayında beklentilerin aksine %6,7'ye geriledi.

Hewson, "Enflasyonun soğumaya devam ettiği haberi, politika yapıcılara bekle ve gör stratejisini benimsemeleri için yeterli hareket alanı sağlayabilir" ifadelerini kullanırken, büyümenin yavaşladığı ve yüksek faiz oranlarının etkisini gösterdiği bir ortamda BoE'nin en azından bu ay faiz artırımına gitmeyebileceğini söyledi.