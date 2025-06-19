İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranlarını beklendiği gibi yüzde 4,25'te tuttu. Ancak Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasıyla zayıflayan işgücü piyasası ve artan enerji fiyatlarından kaynaklanan risklere odaklandığını açıkladı.

Artan küresel belirsizlik ve süregelen enflasyona dikkat çeken Para Politikası Komitesi, Başkan Yardımcısı Dave Ramsden'in, Swati Dhingra ve Alan Taylor'a katılarak çeyrek puanlık indirim yönünde oy kullanmasıyla faiz oranlarının sabit tutulması kararı 3'e karşı 6 oyla alındı.

Ekonomistler, BOE'nin faiz oranlarının 7-2 oyla sabit tutulacağını tahmin ediyordu.

"Dünya son derece öngörülemez bir yer”

BoE Başkanı Andrew Bailey, “Faiz oranları kademeli bir düşüş patikasında kalmaya devam ediyor” dedi, ancak politika yapıcılar faiz oranlarının önceden belirlenmiş bir patikada olmadığını da vurguladı.

Bailey, "Dünya son derece öngörülemez bir yer. Birleşik Krallık'ta işgücü piyasasında yumuşama işaretleri görüyoruz. Bu işaretlerin tüketici fiyat enflasyonuna ne ölçüde yansıyacağına dikkatle bakacağız" diye ekledi.

BoE açıklamasında, "Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanması nedeniyle enerji fiyatları yükselmişti. Komite, bu gelişmeler ve bunların Birleşik Krallık ekonomisi üzerindeki potansiyel etkileri konusunda tetikte olmaya devam edecektir. Enerji fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanması nedeniyle yükselmiştir. Komite bu gelişmeler ve bunların Birleşik Krallık ekonomisi üzerindeki potansiyel etkileri konusunda tetikte olmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası, daha fazla faiz indirimi için “kademeli ve dikkatli” bir yaklaşım benimseyeceğini söyleyerek rehberliğini sürdürdü.

Ancak Banka personelinin analizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkileri konusunda daha az kötümser bir tonda, mayıs ayında düşünülenden daha az şiddetli olabileceğini söyledi. Merkez bankası, ticari belirsizliğin İngiltere ekonomisi üzerinde hala etkili olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Büyümede hız zayıf

BoE, bu yılın ikinci yarısı için enflasyon tahminini büyük ölçüde değiştirmeyerek eylül ayında yüzde 3,7'lik bir zirve oranı ve yılın geri kalanında ortalama yüzde 3,5'in biraz altında bir oran gördü.

Ekonominin bu yılın ikinci çeyreğinde mayıs ayındaki tahmininden biraz daha güçlü olarak yüzde 0,25 civarında büyümesi bekleniyor, ancak temel hızın zayıf olduğu belirtiliyor.