BoE faizleri 15 yılın en yüksek seviyesinde tuttu

İngiltere Merkez Bankası (BoE), arka arkaya 14 kez artırdığı banka faiz oranını üst üste ikinci toplantıda da %5.25'te tutarken, borçlanma maliyetlerinin yüksek kalmaya devam edeceği mesajını da pekiştirdi.

Para Politikası Komitesi toplantısının ardından açıklama yapan BOE, "PPK'nın son tahminleri, para politikasının uzun bir süre daha kısıtlayıcı olması gerekebileceğine işaret ediyor. Enflasyonist baskının daha kalıcı olduğuna dair kanıtlar olması halinde para politikasında daha fazla sıkılaştırma gerekli olacaktır" dedi.

BoE, Eylül ayında da faiz oranlarının "yeterince uzun bir süre için yeterince kısıtlayıcı" kalması gerektiğini söylemişti.

Başkan Andrew Bailey yaptığı değerlendirmede, enflasyonun geçtiğimiz yıl 1980'lerden bu yana en yüksek seviyesine gerilemesinin ve zayıflayan ekonomik görünümün faiz indirimlerinin yakında masada olabileceğine dair bir işaret olarak görülmemesi gerektiği ve daha olası bir ihtimalin yeni bir faiz artışı olduğu mesajını vermeye çalıştı.

Bailey yaptığı açıklamada, "Enflasyonun %2'lik hedefimize doğru düşmeye devam ettiğini görmemiz gerekiyor. Bu ay faiz oranlarını değiştirmedik, ancak daha fazla faiz artışına ihtiyaç olup olmadığını görmek için yakından izleyeceğiz. Faiz indirimlerini düşünmek için henüz çok erken" dedi.

BOE PPK üyeleri Megan Greene, Jonathan Haskel ve Catherine Mann faizlerin %5.5'e yükseltilmesi yönünde oy kullandılar.