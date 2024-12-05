BoE: İngiliz firmaları ücret artışı beklentilerini düşürdü

İngiltere Merkez Bankası'nın yaptığı bir ankete göre, İngiliz şirketlerinin önümüzdeki yıl için ücret artışı beklentileri kasım ayına kadarki üç aylık dönemde bir miktar azaldı.

BoE'den yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki yıl ücret artışı beklentisi kasım ayında üç aylık hareketli ortalama bazında 0,1 puanlık düşüşle yüzde 4,0'a geriledi ancak son dönemdeki ortalamasına yakın seyretti.

BoE, İngiliz ekonomisinde ne kadar enflasyon baskısı kaldığını ölçmeye çalışırken ve faiz oranlarını düşürmeye ne zaman devam edeceğini değerlendirirken ücret artışını yakından izliyor.