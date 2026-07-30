BoE para politikası duruşunu jeopolitik risklerin gölgesinde koruyacak mı?

Küresel enerji piyasasındaki volatiliteyi ve enflasyon risklerini değerlendiren İngiltere Merkez Bankası'nın (Boe) faiz oranını %3,75 düzeyinde bırakacağı tahmin ediliyor. Ekonomistlerin çoğunluğu oylamanın 7-2 bölünmeyle sonuçlanacağını öngörüyor. Yıl sonuna kadar faiz patikasında bir değişiklik beklenmemesi, sıkı duruşun korunacağına işaret ediyor.

Jeopolitik gerilimler enflasyon projeksiyonlarını yukarı yönlü baskılıyor

Bölgesel çatışmaların ve özellikle İran merkezli askeri hareketliliğin küresel emtia piyasası üzerindeki olumsuz yansımaları, merkez bankalarının para politikası kararlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanabilecek ani şokların hanehalkı harcamaları ile çekirdek enflasyon üzerindeki birikimli etkilerini masaya yatırıyor. Sıkılaşma döngüsünün ardından ulaşılan seviyelerin korunması eğilimi, arz yönlü enflasyonist baskıların henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamadığına yönelik kaygıları destekliyor. Girişilen diplomatik adımların ya da askeri tırmanışların tedarik zincirleri üzerinde yaratacağı kırılganlıklar, makro dengelerin korunması adına faiz enstrümanının güçlü bir kalkan olarak elde tutulmasını zorunlu kılıyor.

Kurul içindeki oy dağılımı faiz patikasına dair ipuçları barındırıyor

Finans piyasalarının odağında yer alan bir diğer önemli gösterge ise oylama sürecindeki yapısal bölünme olarak öne çıkıyor. Ekonomistlerin ezici bir çoğunluğu, mevcut makroekonomik dengeler gözetildiğinde 9 üyeli kurulun 7’ye karşı 2 oyla faiz sabitleme yönünde el kaldıracağını tahmin ediyor. Kararın oy birliği yerine asimetrik bir dağılımla alınacak olması, banka içindeki enflasyonist risk algısının ve büyüme endişelerinin henüz homojen bir yapıya kavuşmadığını net biçimde doğruluyor.

Ekonomik çıktılardaki yavaşlamayı ön plana alan güvercin üyeler ile yapışkan enflasyonu kalıcı bir tehdit olarak gören şahin kanat arasındaki bu fikir ayrılığı, sterlin varlıklarının küresel borsalardaki risk iştahını da doğrudan şekillendirecektir. Gelecek dönem para politikası adımlarının zamanlamasına dair en net sinyaller, bu asimetrik bölünmenin önümüzdeki çeyreklerde nasıl evrileceğinde gizli duruyor. Nitekim azınlıkta kalan üyelerin daha gevşek ya da daha sıkı bir patika yönündeki ısrarlı oylama duruşları, faiz koridorunun orta vadeli yön tayinini belirleyecek ana katalizör olarak masada kalmayı sürdürüyor.

Yılın kalan döneminde borçlanma maliyetlerinde stabilizasyon öngörülüyor

Para politikasının aktarım mekanizmalarını ve kredi piyasalarını yakından izleyen ticari bankalar, borçlanma faizlerinin mevcut %3,75 seviyesinde uzun süre konsolide olacağını varsayıyor. Vadeli işlem piyasalarında ve tahvil borsalarında sene sonuna kadar yeni bir indirim ya da artırım hamlesinin fiyatlanmaması, para otoritesinin temkinli duruşunu sürdüreceğine olan inancı pekiştiriyor. Tüketici talebindeki esneklik, iş gücü piyasasındaki ücret artış hızları ve uluslararası ticaret koridorlarındaki lojistik maliyetler, önümüzdeki çeyreklerde İngiltere ekonomisinin büyüme rotasındaki en dinamik ağırlık merkezleri olmayı sürdürüyor.