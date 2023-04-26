BoE yetkilisinden itiraf gibi açıklama: Fakirleştiğimizi kabul etmeliyiz

İngiltere Merkez Bankası'ndan bir üst düzey yetkili olan Huw Pill, enflasyondaki artışın İngiliz aileler için ciddi bir sorun haline geldiği konusunda uyarıda bulundu. Pill, ücretlerin artırılması için yapılan baskıların çözüm olmadığını, bunun yerine insanların daha kötü durumda olduklarını kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

Pill, enflasyonun tüm ülkeyi daha da yoksullaştırdığını belirterek, yüksek ücret taleplerinin fiyatları daha da yukarı çektiğini ve sonuç olarak enflasyon yarattığını ifade etti. Yüksek enflasyona tepki olarak ücretlerin ve fiyatların artırılmasının, herkesin kendilerini daha fakir yapan yüksek fiyatların yükünü kabul etmeye isteksiz olduğu bir paket geçiş oyununa benzeyeceğini söyledi.

Pill ayrıca, İngiltere'nin toplu olarak daha fakir hale geldiği gerçeğini "kabul etme konusunda isteksizlik" olduğunu belirtti. Ancak, Ukrayna'nın işgalinden bu yana enerji fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz bir sonucu olduğunu savundu.

Pill, sonunda insanların "hepimizin daha kötü durumda olduğunu ve hepimizin payımıza düşeni almamız gerektiğini" kabul etmesi gerektiğini söyledi. Bu, ücret artışı taleplerinin çözüm olmadığı ve fiyatların daha da yükselmesine neden olduğu bir durumda, İngiliz halkının ekonomik gerçekliği kabul etmesi gerektiği anlamına geliyor.