BoE'de faiz artışı ihtimali güçlendi. Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, enerji fiyatlarının yüksek kalması halinde daha sıkı para politikasının gerekebileceğini belirtti. Orta Doğu'daki savaş uzadıkça bu riskin arttığını ifade etti.

Enerji şoku ve petrol fiyatları riski artırdı

Lombardelli, yüksek enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirdi. Şirketlerin şimdiye kadar artan maliyetlerin bir bölümünü kendi bünyelerinde karşıladığını, ancak bu kapasitenin sınırlı olduğunu vurguladı. Bu nedenle uzun süren enerji şokunun fiyatlara daha fazla yansıyabileceğini kaydetti. Brent petrol yaklaşık 106 dolar seviyesinde işlem gördü ve salı günkü haftalık dip seviyesinden yaklaşık %10 yükseldi. Bu hareket enflasyon risklerini yeniden öne çıkardı.

BoE enerji fiyatlarına otomatik tepki vermeyecek

Yüksek enerji fiyatlarının şirket maliyetlerini artırmasının yanında ücret taleplerini de yukarı çekebileceği belirtildi. Bu nedenle ikinci tur enflasyon etkileri yakından izlendi. Lombardelli, para politikasının enerji hareketlerine mekanik tepki vermemesi gerektiğini söyledi. Fiyat ve ücret baskılarının kalıcılığının ve ekonomik aktivitedeki zayıflamanın karar sürecinde dikkate alınacağını ifade etti. İngiltere Merkez Bankası 17 Eylül'de faizleri değiştirmedi, karar 6'ya karşı 3 oyla alındı. Lombardelli de faizlerin sabit tutulmasını destekledi ancak daha sonra çatışma uzadıkça faiz artırımı için gerekçelerin güçlendiğini ifade etti.

Ücretlerde yavaşlama ve %2 hedefi

Lombardelli, ücret artışlarının yavaşladığına dikkat çekti ve 2027 ücret artışlarının daha da gerileyebileceğini söyledi. Hane halkının enflasyon beklentilerine ilişkin göstergelerin karışık seyrettiğini, dördüncü çeyrekte daha net verilerin gelmesinin beklendiğini kaydetti. İngiltere'de enflasyon son beş yıldır BoE'nin %2 hedefinin üzerinde seyretti. Bu nedenle hane halkı fiyat artışlarına daha duyarlı hale geldi. Şirketlerin enerji maliyetlerine karşı yaptığı koruma işlemlerinin zamanla sona erebileceği, bu durumda maliyetlerin satış fiyatlarına yansımasının hızlanabileceği ifade edildi. Özellikle hizmet sektöründe fiyat belirleme davranışının daha kalıcı hale gelebileceği değerlendirildi. Banka'nın enflasyon beklentilerini çıpalamak için iletişimini sıkı tutmasının önemine işaret edildi. Enerji kaynaklı şokun geçici olarak görülse bile hanehalkı harcamalarında temkinli duruşu artırabileceği kaydedildi. Firmaların kar marjlarını korumak adına kademeli fiyat ayarlamalarına gidebileceği belirtildi.