BoE'den enflasyon hedefine dönüş vurgusu: Sıkı duruş ne kadar sürecek?

Para politikası duruşunun mevcut makroekonomik veriler ışığında şekillenmeye devam edeceğini belirten BoE, fiyat istikrarı tam olarak sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağını açıkladı.

Sıkı para politikası adımları kararlılıkla sürdürülüyor

BoE, makroekonomik dengelerin tesisi için %2 düzeyindeki resmi enflasyon hedefine kalıcı geri dönüşün şart olduğunu ilan etti. Fiyat istikrarı tam anlamıyla sağlanana dek sıkı para politikası duruşunun korunacağını belirten BoE'den gelen açıklamalar, erken bir gevşeme adımının bugüne kadar elde edilen tüm ekonomik kazanımları riske atabileceğini net bir dille ortaya koydu. Ülke ekonomisindeki yapısal dinamiklerin ve talep dengesinin yakından izlendiğini aktaran kurum, enflasyonist baskıların tamamen kontrol altına alınması sürecinde tavizsiz bir duruş sergileyeceğinin altını çizdi.

Faiz patikasındaki gelecek adımlar ekonomik verilere bağlanıyor

Gelecek dönemdeki faiz kararlarına ve para arzı adımlarına da değinen Bailey, kararların önceden belirlenmiş sabit bir takvime göre değil, tamamen dinamik verilere bağlı olarak alınacağını açıkladı. İş gücü piyasadaki ücret artışları, hizmet sektörü enflasyonu ve genel büyüme rakamlarının para politikası kurulunun masasındaki en kritik göstergeler olduğunu belirten BoE'nin, sıkılaştırma hamlelerinin ekonomi üzerindeki etkilerinin piyasaya gecikmeli olarak yansıdığını hatırlattığı aktarıldı. Finansal piyasalarda temkinli ve veriye dayalı bir faiz politikasının devam edeceği yönündeki öngörüler ağırlık kazanırken, erken bir faiz indirimi beklentisinin şu aşamada gerçekçi olmadığı vurgulandı.

Hizmet sektöründeki katılık ve yapısal riskler yakından izleniyor

Bankanın üst yönetiminin küresel jeopolitik risklerin tedarik zincirleri üzerindeki olası etkilerini ve iç piyasadaki tüketim eğilimlerini de mercek altına aldığını aktaran Andrew Bailey, özellikle hizmet enflasyonundaki katılığı kırmak adına adımların süreceğini belirtti. Tüketici güvenini yeniden inşa etmenin ve alım gücünü korumanın yegane yolunun fiyat istikrarından geçtiğini savunan BoE'nin, finansal piyasaların beklentileri ile kurumun öngörülerinin uyumlu ilerlemesinin önemine değindiği ifade edildi. Piyasada 'beklentiyi satın al' refleksiyle hareket eden yatırımcıların duruşunu da etkileyen bu stratejik açıklamaların ardından sterlin bazlı varlıklarda temkinli bir seyir gözlenirken, küresel fon yöneticilerinin gözü bankanın önümüzdeki aylarda düzenleyeceği para politikası toplantılarına çevrildi.