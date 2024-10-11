Boeing, grevdeki sendikaya "iyi niyetli değil" diyerek dava açtı

Boeing, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Batı Yakası'ndaki grevdeki fabrika işçilerini temsil eden sendika aleyhine, Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB) haksız iş uygulamaları suçlamasıyla dava açtığını duyurdu. Boeing, sendika liderlerinin iyi niyetli pazarlık yapmadığını iddia ediyor.

Grev görüşmeleri çıkmaza girdi

CNBC-e'nin aktardığına göre yaklaşık 33.000 sendika üyesinin katıldığı grev, beşinci haftasına girerken Boeing, sendikanın tekliflerini dikkate almadığını öne sürdü. Şirket, Uluslararası Makineciler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) ile yapılan son maaş pazarlığının ardından, sendikanın ciddiyetsiz davrandığı gerekçesiyle maaş teklifini geri çektiğini açıkladı.

Sendika liderlerine suçlama

Boeing, NLRB'ye yaptığı başvuruda, sendika liderlerini üyelerine şirketin teklifini yanlış aktarmakla ve anlaşma yetkisine sahip müzakerecileri masaya getirmemekle suçladı. Şirket, sendikanın "kötü niyetli pazarlık" yürüttüğünü ve kamusal anlatısının yanıltıcı olduğunu vurguladı. Boeing'e göre bu durum, çalışanlar için bir çözüm bulunmasını zorlaştırıyor.

Maaş artışında anlaşmazlık

Sendika ise Boeing'in geçen ay grevin başlamasının ardından sunduğu dört yıllık yüzde 30 maaş artışı teklifine sıkı sıkıya bağlı olduğunu iddia ediyor. Sendika, bu teklifi üyelerine oylamaya sunmayı reddetmiş ve yeni bir üye anketi yapmayı planladığını açıklamıştı. Ancak Boeing, sendikanın teklifi "yetersiz" bulduğunu belirtti.

Emeklilik ve maaş talepleri

Geçen ay yapılan bir oylamada sendika üyelerinin yüzde 90'ı yüzde 25'lik maaş artışı teklifini reddetmişti. Sendika, yüzde 40 maaş artışı ve 2014 yılında vazgeçtiği tanımlanmış fayda emeklilik planının geri getirilmesini talep ediyor.

Üretim durdu, Boeing uzlaşma arıyor

Boeing, grevi sona erdirmek için uzlaşmaya açık olduğunu belirtti. Grev nedeniyle, şirketin en çok satan modeli olan 737 MAX ve daha eski 767 ve 777 geniş gövdeli uçakların üretimi durdu. Geçen ay sendika, Boeing’e karşı haksız iş uygulamaları suçlamasıyla dava açmıştı ancak henüz bir sonuç açıklanmadı.

Boeing, IAM'in yasal başvurularına yanıt vermek ve NLRB ile diğer tarafların son birkaç haftanın olaylarını doğru bir şekilde anlamasını sağlamak amacıyla bu şikayeti dosyaladığını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı çözüm çağrısında bulundu

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Perşembe günü grevin çözümünün giderek daha önemli hale geldiğini belirtti. Buttigieg, "Çözüm, işçileri destekleyen ve şirketin başarılı olmasına uygun bir çözüm olacaktır," dedi.

Çarşamba günü, 30 Demokrat Kongre üyesi, Boeing CEO'su Kelly Ortberg ve grevdeki işçileri temsil eden sendikaya gönderdiği bir mektupta, tarafları "iyi niyetle pazarlık yapmaya ve zamanında adil bir sözleşmeye ulaşmaya" çağırdı.

Nakit tasarrufu ve kredi notu riski

Boeing, nakit tasarrufu sağlamak için binlerce beyaz yakalı çalışanını dönüşümlü olarak izne çıkardı ve Güney Carolina'da üretilen 787 modeli hariç çoğu parça siparişini dondurdu. Ayrıca, Boeing'in yatırım dereceli kredi notunu kaybetme riski bulunuyor.