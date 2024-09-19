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Boeing on binlerce çalışanını ücretsiz izne çıkarıyor

Havayolu şirketi Boeing, 30 bin makinistinin greve gitmesinin ardından, krizi çözmek için ilerleme kaydedilemeyince on binlerce çalışanını ücretsiz izne çıkardığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Boeing on binlerce çalışanını ücretsiz izne çıkarıyor
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Boeing Çarşamba günü, yaklaşık 30 bin makinistin Cuma günü greve gitmesi ve uçaklarının üretimini durdurması sonrası on binlerce çalışanını geçici olarak ücretsiz izne çıkaracağını duyurdu.

Bloomberght'nin aktardığına göre, CEO Kelly Ortberg çalışanlara gönderdiği e-postada, "Önümüzdeki günlerde çok sayıda ABD merkezli yönetici, müdür ve çalışanı etkileyecek geçici ücretsiz izinler başlatıyoruz. Grev süresince her dört haftada bir belirli çalışanların bir hafta ücretsiz izin almasını planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Sendikadan açıklama

Ortberg ayrıca kendisinin ve diğer Boeing liderlerinin "grev süresince ödemelerde kesinti yapacaklarını" söyledi.

Sendika, "Doğrudan veya arabuluculuk yoluyla daha fazla görüşmeye açık olsak da, şu anda ek bir tarih planlanmadı. Üyelerimizin hak ettiği sözleşme için mücadele etmeye tamamen kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Boeing, sendika açıklamasıyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.

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