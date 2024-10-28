Boeing'den 15 milyar dolarlık plan: Sermaye artırımına gidiyor

Boeing, 15 milyar doların üzerinde sermaye artırma planını yakın bir zamanda başlatmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Reuters’a açıklamalarda bulundu. Şirket, mali zorlukları almak ve likiditesini artırmak için 15 milyar dolarlık sermaye artırımı üzerinde çalıştığını daha önce açıklamıştı.

CNBC-e'de yer alan habere göre yeni sermaye, hisse senedi ve dönüştürülebilir imtiyazlı hisselerin satışının bir karışımından sağlanacak. Toplam miktar talebe göre artacak.

Geçen hafta, çalışanlar, 737 MAX üretimini durduran grevi sona erdirmek adına Boeing'ten gelen yüzde 35'lik son teklifi neredeyse ikiye bir oranla reddetti.

Şirket, bu ayın başlarında yaptığı düzenleyici dosyalamada, yatırım dereceli kredi notu risk altında olduğundan, hisse senedi ve borç ile 25 milyar dolara kadar fon toplayabileceğini bildirmişti.

Havacılık devi, Ocak ayı başında bir 737 MAX uçağında kapı panelinin havada kopması nedeniyle artan düzenleyici denetim, üretim kısıtlamaları ve müşterilerden güven kaybıyla mücadele ediyor.

Boeing, yıl boyunca nakit harcamaya devam etti ve geçen hafta 6 milyar dolarlık yeni bir çeyreklik zarar açıkladı.

Şirket, bu ayın başında Bank of America, Citibank, Goldman Sachs ve JPMorgan gibi büyük kredi kuruluşlarıyla 10 milyar dolarlık bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.