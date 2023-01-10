BoE'nin devlet tahvili satışına 2,76 kat talep
İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) dünki kısa vadeli devlet tahvili satışına ihraç miktarının 2,76 katı talep geldi.
İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) dün gerçekleştirdiği kısa vadeli devlet tahvili satışına yatırımcılar güçlü ilgi gösterdi.
2023 yılının ilk ihalesinde BoE'nin 650 milyon GBP tutarındaki kısa vadeli devlet tahvili satışına ihraç miktarının 2,76 katı talep geldi.
BoE, 2009-2020 döneminde satın aldığı 830 milyar GBP tutarındaki tahvil portföyünden 2023 ilk çeyrekte toplam 9,75 milyar GBP satış yapma niyetinde.
2023 ilk çeyrekte toplam 15 ihale düzenleyecek olan BoE, 3-7, 7-20 ve 20+ vadeli tahviller için 5'er ihale yapacak.