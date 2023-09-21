"BoE'nin faiz artırması gerekli"

Wellington Management yatırım direktörü Tobias Ripka, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını 25 baz puan artırarak %5,50'ye yükseltmesinin beklendiğini, ancak İngiltere enflasyonunu %2'lik hedefe geri getirmek için bundan sonra faiz oranlarını daha da artırması gerekebileceğini söyledi.

"BoE işin bittiğini düşünmemizi çok isterdi, ancak enflasyonun kısa vadede bir miktar ılımlılık gösterse de yapışkan olacağına ve gerekli aralığa geri dönmenin zor olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanan Ripka, BoE'nin "faiz oranlarını agresif bir şekilde artırma konusundaki isteksizliği" göz önüne alındığında İngiltere'de hükümet enflasyonunun kontrol altına alınmasının zaman alabileceğini savundu.