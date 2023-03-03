BoE/Pill: İngiltere ekonomisi beklenenden biraz daha güçlü

İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Huw Pill, İngiltere ekonomisinin beklenenden biraz daha fazla ivme göstermekte olduğunu ve ücretlerde büyümenin BoE'nin geçtiğimiz ay tahmin ettiğinden biraz daha hızlı olduğunu söyledi.

Institute of Directors tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Pill, "BoE'nin son tahminlerinin yayınlanmasından bu yana ortaya konan anket göstergeleri yukarı yönlü şaşırttılar, ekonomik aktivitede cari ivmenin öngörülenden biraz daha güçlü olabileceğine işaret ettiler" dedi.

Pill ayrıca, BoE Para Politikası Komitesi'nin yurt içi enflasyon baskılarının ısrarcılığına yönelik işaretleri yakından takip etmeye devam edeceğini, iş güçü piyasası, ücret dinamikleri, hizmetler fiyat enflasyonu ile manşet ve çekirdek enflyasyon bekleyişlerine ilişkin ölçümlere odaklanmaya devam edeceğini vurguladı.