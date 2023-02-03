BoE/Pill: "İngiltere’de enflasyon hala çok yüksek"

Bank of England Baş Ekonomisti Huw Pill, İngiltere ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Pill, yaptığı açıklamada, faiz oranlarını çok fazla yükseltmemenin önemli olduğunu belirterek, oranların zaten yüksek miktarda arttırıldığını söyledi. Bununla beraber yapılan faiz artışlarının tüm etkilerinin henüz ekonomiye yansımadığını belirtti.

İngiltere’de enflasyonun hala çok yüksek olduğunu söyleyen Pill, "İngiltere ekonomisinin resesyonda olup olmadığı yıl içinde değişebilir" dedi.

Perşembe günü BoE, enflasyondaki yükselişten kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak amacıyla faiz oranlarını 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4'e yükseltti. Ancak Aralık 2021'de başlayan faiz artırımlarının son bulmasına dair sinyallerde verdi.