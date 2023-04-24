BoE/Ramsden: Artışlar devam etmeli

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, ülkedeki yüksek enflasyonla ilgili endişelerini dile getirdi ve bankanın para politikasını sıkılaştırmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ramsden yaptığı açıklamada, "Enflasyonu kontrol altına almak için para politikamızı yeterince sıkılaştırmalı ve enflasyonist zihniyetin gelişmemesini sağlamalıyız" dedi. Bunun, enflasyonun hedef seviyeye geri dönmesi için gerekli olan kararların alınmasında odaklanılması gereken bir konu olduğunu vurguladı.

Yedi aylık çift haneli enflasyonun, işletmeler ve halk arasında daha uzun vadeli yüksek enflasyon beklentilerini yerleştirme riski taşıdığını ve bu durumun daha kalıcı bir enflasyona yol açabileceğini belirten Ramsden, "Rotada kalmalı ve enflasyonu hedef seviyeye geri getirmek için gerekli olan adımları atmalıyız" dedi.

Ramsden, yüksek enflasyonun aşırı sıkılaştırmadan daha büyük bir risk olduğunu da vurgulayarak, bankanın enflasyonu kontrol altına almak için gereken adımları atması gerektiğini söyledi.