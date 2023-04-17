BoE/Tenreyro: Enflasyonu düşürmek için sabırlı olunması gerek

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Silvana Tenreyro, BoE tarafından enflasyonla mücadele etmek için alınan faiz artırım kararlarının, enflasyonda ciddi bir gerileme yaratması için birikimli etkilerinin izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Faiz artırımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin ortaya çıkması için 'sabırlı' olunması gerektiğinin altını çizen Tenreyro, "Sabırlı olmamız gerekiyor. Aldığımız kararların bizde soğuk bir duş etkisi yaratmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Tenreyro, geçmişteki sıkılaştırmanın fazlasıyla yeterli olduğunu ve enflasyonu orta vadede hedefin oldukça altına çekebileceğini savunarak geçen ay BoE'nin daha fazla faiz artırımına karşı çıkmıştı.