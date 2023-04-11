BofA: ABD ekonomisi ikinci çeyrekte daralabilir

Bank of America Global Research ekonomistleri tarafından yayımlanan bir bir araştırma notuna göre, enflasyonla mücadele için agresif bir faiz artırımı yolunu seçen ABD'nin ekonomisi soğumaya bağlı olarak 2023'ün 2. çeyreğinde daralabilir.

BofA ekonomistleri yayımladıkları notta, "Bu haftanın veri akışı, ABD ekonomisinin 2023'ün ilk çeyreği boyunca istikrarlı bir şekilde yavaşladığına ilişkin görüşümüzle tutarlı. Sonuç olarak, 2. çeyrek'te GSYİH'de ciddi bir daralma riski görüyoruz." dedi.