BofA: ABD’de KOBİ’ler 2026’ya umutlu giriyor

İşletme sahiplerinin yarısı, gümrük tarifelerindeki istikrar ve enflasyonun soğumasının yerel ve küresel ekonomilere fayda sağlayacağına inanıyor. Ayrıca 2026’da tedarik zincirlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı da yüksek.

Bank of America İşletme Bankacılığı Başkanı Sharon Miller, “İşletme sahipleri yeni yıla güvenle ve büyümeye odaklanarak giriyor” dedi.

2025’te tarifelerden kaynaklanan maliyet artışları ve tedarik zinciri aksaklıkları KOBİ’leri zorlamıştı. Anket, üç işletme sahibinden ikisinin hâlâ işgücü sıkıntısı yaşadığını ortaya koyuyor. Yalnızca yüzde 1’i önümüzdeki 12 ayda işten çıkarma planlarken, yüzde 43’ü yeni işe alım yapmayı düşünüyor.

Buna karşın işletmelerin yarısından fazlası ürün ve hizmet fiyatlarını artırmak zorunda kaldığını, enflasyon baskısının geçen yılki seviyelerde devam ettiğini belirtti.

Anket ayrıca yapay zekânın KOBİ’ler için vazgeçilmez hale geldiğini gösteriyor. İşletme sahiplerinin yüzde 77’si son beş yılda yapay zekâyı operasyonlarına entegre ettiğini söyledi.

Genel tablo, ABD’de KOBİ’lerin 2026’ya umutlu bir şekilde hazırlandığını, ancak işgücü ve enflasyon baskılarının hâlâ gündemde olduğunu ortaya koyuyor.