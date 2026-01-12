BofA: ABD’de kredi kartı harcamaları yıl sonunda hızlandı

Bank of America’nın (BofA) toplam kredi kartı harcama verileri, 2025 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 oranında artış gösterdi. Bu rakam, üçüncü çeyrekte kaydedilen yüzde 1,4’lük büyümenin üzerine çıkarak harcamalarda bir ivmelenme olduğuna işaret etti.

Aralık ayında kredi kartı harcamaları, bir önceki aya göre yüzde 9,0 artış gösterdi. Bu yükseliş, tarihsel mevsimsellik trendleriyle uyumlu bir seyir izledi.

Trump kredi kartı faizlerini yüzde 10 ile sınırlama çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, kredi kartı şirketlerinin faiz oranlarını bir yıl boyunca yüzde 10 ile sınırlandırmaması halinde "yasayı ihlal edeceklerini" söyledi.

Trump, pazar günü Florida’dan Washington’a dönerken Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, faizlerin yüzde 20’nin üzerinde seyrettiğini, bazı şirketlerin yüzde 28 hatta yüzde 30’a kadar oranlar uyguladığını belirtti. "İnsanlar çalışıyor ve yüzde 30 ödediğini bilmiyor. Kredi kartlarını gerçekten kötüye kullandılar" dedi.

Trump, faizlerin 20 Ocak’a kadar yüzde 10’a indirilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bu talep herhangi bir yasal düzenleme ile desteklenmedi ve şirketlerin nasıl yasa ihlali yapmış sayılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Krediye erişim azalacak

Son yıllarda kart faiz oranları yüzde 20’nin üzerinde seyrediyor ve Kongre’de her iki partiden bazı üyeler bu oranların düşürülmesi için girişimlerde bulunuyor. Ancak sektör temsilcileri, faizlerin sert şekilde düşürülmesinin kârlılığı tehlikeye atacağını ve tüketicilerin krediye erişimini azaltacağını savunuyor.

Bank Policy Institute ve Consumer Bankers Association, Trump’ın çağrısına yanıt vererek, "Başkanın Amerikalıların daha uygun maliyetli krediye erişimini sağlama hedefini paylaşıyoruz. Ancak yüzde 10 faiz sınırı kredi erişimini azaltacak ve milyonlarca aile ile küçük işletme için yıkıcı sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.