BofA: ABD'de resesyon olasılığı azaldı

Bank of America, tüketici harcamalarındaki artış nedeniyle ABD'de resesyon olasılığının düştüğünü savundu.

Bank of America'nın finans şefi Alastair Borthwick, ABD'li tüketicilerin iyi durumda olduğunu ve bunun da ekonomik yavaşlama olasılığını azalttığını söyledi.

Borthwick bir konferansta yaptığı açıklamada, "Tüketici yıldan yıla %4 daha fazla harcarken ABD'de bir resesyon görmek zor. Tüketicilerin satın alma davranışlarında hala artış görebiliyoruz" dedi.