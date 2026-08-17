BofA: ABD’nin borç yükü tahvillerde temkini artırdı

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, Wall Street'te risk iştahının güçlü kalmasını, yatırımcıların gerektiğinde politika yapıcıların piyasaları destekleyeceğine yönelik yaygın inancına bağladı.

Hartnett, 2020'li yılların temel yatırım temalarının "tahvil dışında her şey", "Çin dışında her yer", "dolar dışında her şey" ve "yapay zekâya tam yatırım" olmaya devam ettiğini belirtti. Stratejiste göre politika yapıcıların yüksek nominal GSYH büyümesini artan borç yükünü yönetmenin bir aracı olarak görmesi ve hisse senedi piyasasını giderek "batmasına izin verilemeyecek kadar büyük" olarak değerlendirmesi risk iştahını destekliyor.

Hartnett ayrıca ABD'nin hızla büyüyen borç yükünün tahvillere yönelik temkinli görünümü güçlendirdiğini ifade etti. ABD kamu borcunun kısa süre içinde 40 trilyon doları aşması ve 2029'a kadar 50 trilyon dolara ulaşması beklenirken, son 12 aylık borç servis maliyeti 1,4 trilyon dolara yükseldi.

Hartnett, borçlanma maliyetlerinin 5 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi %3,25'in altına inene kadar yüksek kalabileceğini öngörüyor. ABD hisselerinin rekor seviyelere ulaştığı gün 30 yıllık Hazine tahvili ihale getirisinin son 25 yılın en yüksek seviyesine çıkması da hisse senetleri ile tahvil piyasası arasındaki ayrışmayı ortaya koydu.