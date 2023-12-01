BofA açıkladı: Son 30 yılın en iyi kasım ayı

Bank of America (BofA) Global Research'ün EPFR verilerinden derlediği rapora göre, kasım ayı klasik bir hisse senedi ve tahvil portföyü için son otuz yılın en iyi ayı olurken, her iki piyasa da son yılların en iyi getirisini elde etti.

BofA, tipik bir 60/40 portföyünün (yüzde 60'ı hisse senedi ve yüzde 40'ı tahvil olan) kasım ayında yüzde 9,6 getiri sağlayarak Aralık 1991'den ve SSCB'nin dağılmasından bu yana en yüksek getiriyi elde ettiğini belirtirken, "Vanavar ayları geri çekilmelerin izlediği" ve böyle bir portföyün 1992'nin ilk çeyreğinde yüzde 3,2 kaybettiği uyarısında bulundu.

29 Kasım haftasına ilişkin verilere bakıldığında ise küresel nakit fonlara 75,6 milyar dolar, tahvil fonlarına 3,7 milyar dolar ve hisse senedi fonlarına 2,6 milyar dolar sermaye girişi oldu. Altın fonlarından 400 milyon dolar çıktı.

Yüksek getirili tahvillere gerçekleşen 12 milyar dolar sermaye girişi, Haziran 2020'den bu yana görülen en yüksek miktar oldu.

20 Kasım haftasında ABD büyümü hisselerine 3,7 milyar dolar girdi ve bu son 11 haftada görülen en yüksek sermaye girişi olarak kaydedildi.

ABD'de küçük sermayeli şirket hisselerinden sermaye çıkışı 29 Kasım haftasında 2,1 milyar dolar ile sürdü. Son 7 haftadır sermaye çıkışı yaşanıyor.