BofA anketi: Fon yöneticilerinin yüzde 72’si Fed’den faiz artırımı beklemiyor

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Bank of America (BofA) tarafından yayımlanan ağustos ayı Küresel Fon Yöneticileri Anketi, piyasalarda risk iştahının korunmasına rağmen yapay zekâ odaklı bir balon oluşumu ve tahvil getirilerindeki kontrolsüz yükselişe dair kaygıların derinleştiğini ortaya koydu.

Ankete katılan profesyonellerin %32'si yapay zekâ balonunu piyasalar için en temel "kuyruk riski" olarak tanımlarken, %27'lik bir kesim tahvil getirilerindeki düzensiz artışı öncelikli tehdit olarak görüyor.

Makroekonomik görünümde stagflasyon beklentisi %49'a ulaşırken, trend üzeri büyüme ve enflasyonun eşlik ettiği "yükseliş" senaryosuna yönelik öngörüler %43 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

Yatırımcı duyarlılığının son iki yılın en iyimser seviyelerinden birine ulaşmasıyla birlikte nakit rasyosu %3,5'e geriledi. Küresel hisse senedi pozisyonları ise %56 net ağırlıkla Kasım 2021 sonrası zirvesini gördü.

Para politikası tarafında, katılımcıların %72'si Fed'in ABD ara seçimleri öncesinde faiz artırımına gitmeyeceği görüşünde birleşirken, %22'lik bir kesim seçim öncesi bir hamle bekliyor.

Döviz piyasalarına yönelik değerlendirmelerde, doların aşırı değerli olduğunu düşünenlerin oranı %39'a yükseldi. Katılımcıların net %5'i euroyu düşük değerli, %8'i ise sterlini aşırı değerli olarak nitelendiriyor.