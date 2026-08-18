BofA anketinde hisse iyimserliği: Fonlarda ağırlık 5 yılın zirvesinde

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Bank of America'nın ağustos ayı Küresel Fon Yöneticileri Anketi, yatırımcıların hisse senetlerine yönelik iyimserliğinin güçlendiğini gösterdi. Ankete katılan fon yöneticilerinin net yüzde 56'sı hisse senetlerinde ağırlık artırmış durumda. Bu oran Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.

Nakit tahsisleri ise temmuzdaki yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e gerileyerek son derece düşük seviyelere indi.

BofA stratejistleri, ağustos anketinin yatırımcı duyarlılığı açısından 2022'den bu yana en iyimser üçüncü anket olduğunu belirtti.

Anket 7-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ankete toplam 525 milyar dolarlık varlığı yöneten 180 yatırımcı katıldı.

Fon yöneticileri ekonomide sert yavaşlama öngörmüyor

BofA stratejistlerinin değerlendirmesine göre yatırımcılar arasında öne çıkan ortak görüş; ekonomide belirgin bir yavaşlama yaşanmayacağı, Fed'in faiz artırmayacağı, yapay zekâ yatırımlarında kesinti olmayacağı ve kasım ara seçimlerinde Demokrat Parti'nin güçlü bir sonuç elde etmeyeceği yönünde.

Yatırımcılar Fed'in kasımdaki ara seçimlerden önce faiz artırmasını beklemiyor. Aynı zamanda seçimlerin Demokrat Parti lehine güçlü bir sonuç üretmeyeceği ve bunun hisse senedi rallisini bozmayacağı görüşü öne çıkıyor.

BofA, mevcut pozisyonlanmanın yatırımcıların riskli varlıklara yeniden agresif şekilde yönelmesinden ziyade, risk azaltması veya riskli varlıklar içinde daha defansif alanlara rotasyon yapması gerektiğine işaret ettiğini belirtti.

Yapay zekâda harcamalar sürecek, balon riski gündemde

Ankete katılan yatırımcıların net yüzde 71'i şirketlerin yapay zekâ harcamalarında bu yıl kesintiye gitmesini beklemiyor. Katılımcıların yüzde 58'i ise yapay zekânın iş gücü piyasasında belirgin bir bozulmaya yol açmasının en erken 2028'de gerçekleşeceği görüşünde.

Bununla birlikte yatırımcılar en büyük kuyruk riski olarak yapay zekâ balonunu gösterdi. Büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi ve yapay zekâ altyapısına yönelik yüksek sermaye harcamaları ise en olası kredi riski kaynaklarından biri olarak değerlendirildi.

Yarı iletken hisselerinde kalabalık pozisyon çözülüyor

Küresel yarı iletken hisselerinde uzun pozisyon, yatırımcıların gözünde en kalabalık işlem olmayı sürdürdü. Ancak bu görüşün ağırlığı belirgin şekilde azaldı.

Temmuz ayında katılımcıların net yüzde 82'si küresel yarı iletkenlerde uzun pozisyonu en kalabalık işlem olarak görürken, ağustosta bu oran yüzde 53'e geriledi.