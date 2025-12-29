BofA CEO'su 2026’da gerginliklerin azalmasını bekliyor

Bank of America CEO’su Brian Moynihan, Trump yönetiminin gelecek yıl ticaret gerilimlerini azaltmasını beklediğini söyledi. Moynihan, CBS News’in Face the Nation programında yayımlanan röportajında, bankanın artık “artış değil, azalış” gördüğünü belirterek ortalama yüzde 15 gümrük vergisinin geniş ülke grubu için geçerli olacağını ifade etti.

Nisan 2025’te Trump tüm ihracatçılar için yüzde 10 taban tarifesi açıklamış, Temmuz’da ise yeni vergilerle ortalama oranı yüzde 15,2’ye çıkarmayı hedeflemişti.

Moynihan, Çin ve Kuzey Amerika ticaret ortaklarının "farklı bir soru" olduğunu, küçük işletmeler için gümrük tarifelerinin, işgücü bulunabilirliğine dair belirsizliklere kıyasla daha az endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Moynihan, yüksek tarifeler ve ticaret politikası belirsizliğinin yılın ikinci çeyreğinde küçük işletmeleri etkilediğini, ancak oranların hafiflemesiyle bir rahatlama geldiğini, tarifelerin şu anda küçük işletmeler için işgücü mevcudiyeti konusundaki belirsizliklerden daha az endişe verici olduğunu söyledi. Moynihan, yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkışın "büyük bir etki yaratmadığını" ve bunun ticaret gerilimlerinin azalmasının başlangıcı olduğunu vurguladı.