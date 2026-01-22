BofA CEO’su Moynihan: Kredi kartı faizlerine üst sınır, piyasayı bozar

Bank of America (BofA) CEO'su Brian Moynihan, Trump’ın kredi kartı faiz oranlarına üst sınır getirme önerisinin, tüketici harcamalarını yavaşlatacağı ve krediye erişimi zorlaştıracağı uyarısı yaptı. Moynihan, söz konusu politikanın kredi dağılımını yeniden şekillendirebileceğini söyledi.

Davos'ta Bloomberg TV'ye konuşan Moynihan, kredi kartı faizlerine tavan uygulanmasının "harcamaları ve kredi arzını yavaşlatacağını" belirtti. Moynihan, buna karşın, artan yaşam maliyeti ve erişilebilirlik sorunlarının gerçek bir mesele olduğunu ve bu konuda yönetimle temas halinde olduklarını ifade etti.

Trump, bu ayın başında kredi kartı faizlerine bir yıl süreyle %10’luk tavan getirilmesini ve bunun 20 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesini önermişti. Trump, Davos’ta yaptığı açıklamada da bu önerinin hayata geçirilmesi için Kongre’ye başvuracağını söyledi.

Moynihan, faiz tavanının sadece bir yıl için uygulanmasının bile kredi piyasasında önemli değişimlere yol açabileceğini vurgulayarak, bunun tüketicilerin hangi kredi imkanlarına erişebileceğine dair algıyı köklü biçimde değiştirebileceğini ifade etti.