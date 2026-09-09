BofA, Çin'de büyüme tahminini korudu: Orta vadede yavaşlama bekliyor

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BofA Securities, politika alanının sürmesi ve yönetimin büyüme hedefine ulaşma konusundaki güçlü isteği nedeniyle Çin ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 4,5 seviyesinde tuttu. Banka, büyümenin orta vadede ise kademeli olarak yavaşlamasını bekliyor.

BofA'nın araştırma notunda, iç talepte belirgin zayıflık sinyalleri görülmesine rağmen arz tarafındaki üretimin yalnızca kademeli biçimde yavaşlayacağı belirtildi. Bunun yakın dönemde ekonomik büyümedeki ivme kaybını sınırlayacağı öngörüldü.

Banka, Çin ekonomisinin büyüme hızının iç ekonomik faaliyetlerin karşılaştığı baskılar ve politika gevşemesindeki gecikme nedeniyle 2027'de yüzde 4,2'ye, 2028'de ise yüzde 4'e gerilemesini bekliyor.

Güçlü ihracat büyümeyi destekliyor ancak teşvik ihtiyacını azaltıyor

BofA'ya göre Çin'in güçlü ihracat performansı ekonomi açısından "iki tarafı keskin bir kılıç" niteliği taşıyor.

Güçlü dış talep, bir taraftan zayıf iç talebin etkilerine karşı kritik bir tampon sağlıyor ve büyümenin hükümetin yüzde 4,5'lik hedefinin alt sınırına ulaşmasına yardımcı oluyor. Diğer taraftan ihracatın dirençli kalması, politika yapıcıların ilave destek tedbirleri açıklama konusundaki aciliyetini azaltıyor.

BofA, Çinli yetkililerin temmuz ayındaki Politbüro toplantısında yeni teşvikler açıklamaktan kaçındığını ve mevcut politikaların daha etkili uygulanmasına ağırlık verdiğini hatırlattı.

Yuandaki yükselişe tahvil faizlerindeki düşüş eşlik ediyor

Capital Economics Ekonomisti Thomas Mathews, yuanın değer kazanmasına karşın Çin devlet tahvili getirilerinin gerilemesi şeklindeki sıra dışı eğilimin devam edebileceğini belirtti.

Mathews'e göre bu iki yönlü hareket, Çin ekonomisindeki mevcut koşulları yansıtıyor. Büyük dış ticaret fazlası daha güçlü bir döviz kurunu desteklerken, durgun iç talep daha düşük tahvil getirileri gibi gevşek finansal koşullara ihtiyaç duyulmasına neden oluyor.