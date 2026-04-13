  BofA: Çin'de faiz indirimi için alan bulunuyor
BofA: Çin'de faiz indirimi için alan bulunuyor

BofA Securities, Çin’in 2026 yılı enflasyon görünümünde iyileşme olmasına rağmen politika yapıcıların ek gevşeme adımları için hala alanı bulunduğunu belirtti.

BofA, 2026 için tüketici fiyat enflasyonu tahminini %1,0’a, üretici fiyat enflasyonu tahminini ise %1,2’ye yükseltti. Fiyat artışlarının ağırlıklı olarak küresel enerji ve emtia fiyatlarından kaynaklandığı, iç talep toparlanmasının ise sınırlı kaldığı ifade edildi.

BofA, enflasyonun Çin Merkez Bankası’nın hedefinin altında seyretmeye devam etmesinin, iç talepte zayıflama olması halinde faiz indirimleri için alan yaratabileceğini vurguladı.

