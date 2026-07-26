BofA: Enerji şoku enflasyon riskini kalıcı hale getirebilir

Bank of America (BofA) Global Research, yayımladığı son raporda jeopolitik gerilimler ile küresel deniz taşımacılığındaki aksamaların petrol fiyatlarında kalıcı oynaklığa neden olduğunu belirtti. Raporda, enerji maliyetlerindeki bu dalgalanmanın çekirdek enflasyonu uzun süre yüksek tutma riskini artırdığı ve Fed başta olmak üzere dünyanın önde gelen merkez bankalarını para politikası açısından zorlu kararlarla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

Wall Street bankası, kısa vadeli arz kaynaklı emtia şoklarını genellikle "görmezden gelen" standart para politikasının, beş yılı aşkın hedef üstü enflasyonun ardından yetersiz kalabileceği konusunda uyardı. Geniş mal ve hizmet kategorilerindeki aşağı yönlü katı fiyatlar, petrol dalgalanmalarının çekirdek enflasyon göstergelerine kalıcı biçimde sızmasına yol açabilmektedir.

Temmuz kararı kritik bir dönüm noktası olabilir

BofA, değişken enerji fiyatlarının politika önceliklerini dönüştürmesiyle birlikte başlıca merkez bankalarındaki değişen faiz oran yollarını şu şekilde öne çıkardı:

Federal Reserve: Warsh için Temmuz kararı kritik bir denge noktasında

BofA’nın temel senaryosu, Federal Reserve’ün federal fonlama oranını Temmuz ayında %3,50-%3,75 aralığında sabit tutacağını öngörmekle birlikte, WTI ham petrolündeki son %10’luk yükseliş yaklaşan toplantıyı son derece kritik bir karara dönüştürmüştür.

Piyasaların Temmuz ayı için yaklaşık 10 baz puanlık bir artışı fiyatlamasıyla Federal Reserve Başkanı Warsh stratejik bir ikilemle karşı karşıyadır: Faizi sabit tutmak Fed’in enflasyon konusundaki güvenilirliğini zedeleyebilirken, faiz artırmak arz şoklarını görmezden gelme yönündeki açıklanan çerçeveyle çelişmektedir. BofA, Eylül, Ekim ve Aralık aylarında üçer 25 baz puanlık faiz artışı öngörüsünü korumaktadır.

BofA'dan ECB ve İngiltere Merkez Bankası için kritik faiz tahmini

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enerji fiyatlarının temel projeksiyonlarıyla yakın uyum içinde seyretmesiyle birlikte faiz oranlarını değiştirmeyerek nötr bir tutum benimsedi. BofA, Eylül ayında ikinci bir faiz artışı beklerken, enerji piyasalarının daha da bozulması halinde olası üçüncü bir artışa doğru risk dengesinin kaydığını vurgulamaktadır. Bununla birlikte banka, 2027’de faiz indirimlerinin gündeme geleceğine ve mevduat oranının %2,0’ye veya altına ineceğine dair yüksek güvenini korumaktadır.

İngiltere Merkez Bankası: Artan riskler ortamında bekleme modunda

İngiltere Merkez Bankası’nın 7-2 oranında bir oyla Banka Oranını %3,75’te sabit tutması beklenmektedir; zira zayıf işgücü piyasası koşulları ve ılımlı ücret artışı, ikincil enflasyonist etkileri şimdilik sınırlı tutmaktadır. Bununla birlikte BofA, kalıcı enerji fiyatı artışlarının riskleri şahin bir tutuma doğru kaydırdığına dikkat çekti.

Hindistan Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması bekleniyor

Hindistan Merkez Bankası’nın (RBI) bir sonraki para politikası toplantısında nötr tutumunu koruyarak faizi sabit bırakması beklenmektedir. Yakın vadeli iç büyüme görünümü dirençli olmakla birlikte, Merkez Bankası yükselen yakıt maliyetleri ve olası muson belirsizlikleri gibi yeni olumsuz faktörlerin yanı sıra artan ABD faiz oranı beklentileriyle de başa çıkmak zorundadır.