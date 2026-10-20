BofA: Fed ekimde faiz artırabilir

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Küresel piyasalarda Fed'in 28 Ekim'de açıklayacağı faiz kararına kilitlenilirken, BofA ekim ayına ilişkin faiz tahminini koruyor. Piyasa fiyatlamalarındaki zayıf olasılığın aksine BofA, eylül ayından bu yana enflasyonist baskıların yeniden tırmanışa geçmesi sebebiyle merkez bankasının politika faizini yukarı çekmesini muhtemel görüyor.

Enflasyon baskısı ve enerji şokunun ikincil etkileri

BofA'nın faiz artırımı öngörüsünü korumasında, özellikle makroekonomik verilerdeki bozulma ve enerji fiyatlarındaki volatilite belirleyici rol oynuyor. Nitekim yıl sonu PCE fiyat endeksinin %3,4 seviyesine ulaşacağını hesaplayan BofA, nominal ekonomideki güçlü seyrin enerji şoklarıyla birleşerek fiyatlar genel düzeyine yansıma riskini artırdığını vurguluyor. Bu görünüm ise Fed'in sıkı para politikası duruşunu esnetmesini zorlaştırıyor.

Komite üyelerinin tutumu ve aralık ayı opsiyonu

Metriklerdeki katılık doğrultusunda Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin büyük bölümü, yıl genelinde iki ilave faiz artırımını destekleyen tutumunu sürdürüyor. Bu tabloya dayanarak BofA, Fed'in ikinci faiz artışını ekim toplantısında tamamlayacağı, aralık oturumunda ise üçüncü bir artırım seçeneğini masada tutmaya devam edeceği görüşünü öne çıkarıyor. Alınacak nihai kararın şekli ise Fed yönetiminin veriye dayalı duruşuna ve enflasyon patikasına yönelik yaklaşımına dayanıyor.