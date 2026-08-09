BofA, Fed için faiz beklentisini korudu

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Bank of America (BofA), zayıf istihdam verilerine rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl toplam 75 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentisini koruduğunu ve ilk artışın eylül ayında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Banka, Fed açısından enflasyonun hâlâ temel öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuz ayında 23 bin kişi azalırken, önceki iki aya ilişkin veriler de toplam 103 bin kişi aşağı yönlü revize edilmişti.