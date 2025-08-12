BofA: Fed'in eylülde faiz indirmesi riskli bir adım olur

Ekonomist Claudio Irigoyen, pazartesi günü yaptığı değerlendirmede “Faiz indirimi isteyen FOMC üyelerinin, işgücü arzı şokuna ya da enflasyonun hedefin üzerinde kalmasına son gümrük tarifesi artışlarının ardından daha büyük ve kalıcı bir şok riski bulunmasına yeterince önem vermediğini düşünüyoruz. Eylülde indirim yapmak, enflasyonun zirve yaptığını gösteren kanıt olmadan gevşeme döngüsünü başlatma riski taşır” dedi.

Irigoyen ayrıca, Fed’in bu yıl faiz indirimine gideceğini hâlâ beklemediğini söyledi.