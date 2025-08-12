  1. Ekonomim
BofA: Fed'in eylülde faiz indirmesi riskli bir adım olur

Bank of America (BofA), son istihdam raporunun ardından ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki FOMC toplantısının sonunda faiz indirimine gitmeyi ertelemek isteyebileceğini belirtti.

Ekonomist Claudio Irigoyen, pazartesi günü yaptığı değerlendirmede “Faiz indirimi isteyen FOMC üyelerinin, işgücü arzı şokuna ya da enflasyonun hedefin üzerinde kalmasına son gümrük tarifesi artışlarının ardından daha büyük ve kalıcı bir şok riski bulunmasına yeterince önem vermediğini düşünüyoruz. Eylülde indirim yapmak, enflasyonun zirve yaptığını gösteren kanıt olmadan gevşeme döngüsünü başlatma riski taşır” dedi.

Irigoyen ayrıca, Fed’in bu yıl faiz indirimine gideceğini hâlâ beklemediğini söyledi.

