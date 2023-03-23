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BofA, Fed'in faiz zirvesini değiştirdi

Bank of America, Fed'in faizleri zirveye ulaştıracağı noktaya dair beklentilerini düşürdü.

Haber Merkezi
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Bank of America, dün 25 baz puan arttırarak faizleri yüzde 4,75-5 seviyesinde çeken Fed'in ton değişikliği sebebiyle faizlerin ulaşacağı zirveye dair beklentisini aşağı yönlü revize etti.

BofA analistleri, sektördeki stres belirtileri nedeniyle banka kredi standartlarında beklenmedik sıkılaşmanın daha fazla artışın yerine geçebileceğini söyledi. Analistler; Fed fon oranı hedefinin Mayıs'ta yüzde 5,25-5,5 yerine yüzde 5-5,25'te zirve yapmasını öngörüyorlar.

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