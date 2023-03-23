BofA, Fed'in faiz zirvesini değiştirdi
Bank of America, Fed'in faizleri zirveye ulaştıracağı noktaya dair beklentilerini düşürdü.
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Bank of America, dün 25 baz puan arttırarak faizleri yüzde 4,75-5 seviyesinde çeken Fed'in ton değişikliği sebebiyle faizlerin ulaşacağı zirveye dair beklentisini aşağı yönlü revize etti.
BofA analistleri, sektördeki stres belirtileri nedeniyle banka kredi standartlarında beklenmedik sıkılaşmanın daha fazla artışın yerine geçebileceğini söyledi. Analistler; Fed fon oranı hedefinin Mayıs'ta yüzde 5,25-5,5 yerine yüzde 5-5,25'te zirve yapmasını öngörüyorlar.