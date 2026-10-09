BofA, Fransız hisseleri için tavsiyesini yükseltti

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BofA, Fransa piyasasına yönelik değerlendirmesini değiştirdi. BofA, Fransız hisse senetleri için tavsiyesini ağırlığını artır seviyesine yükseltti.

Kararın nedeni olarak Fransız varlıklarında son dönemde görülen sert gerileme gösterildi. Siyasi belirsizlik ve bütçe tartışmaları nedeniyle Avrupa borsalarının gerisinde kalan Fransa'da hisse fiyatlarının alım için cazip seviyelere indiği belirtildi.

Getiri makasında açılma beklenmiyor

BofA, Fransız tahvilleri ile Alman tahvilleri arasındaki getiri farkının daha fazla açılmasını öngörmüyor.

Bu fark, Fransa'nın 10 yıllık tahvillerinin faizi ile Avrupa'nın en sağlam ekonomisi olarak görülen Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinin faizi arasındaki farkı gösteriyor. Fark büyüdüğünde piyasalar Fransa'yı daha riskli görüyor, fark küçüldüğünde ise risk algısı azalıyor.

Son dönemde bu farkın büyümesi Fransız borsası üzerinde de baskı yaratıyordu. BofA'ya göre makasın bu seviyelerde kalması, Fransız hisseleri üzerindeki baskıyı azaltacak.

Avrupa içinde yön değişimi beklentisi

BofA'nın bu adımı, Avrupa içinde para akışının yön değiştirebileceği şeklinde yorumlanıyor. Geride kalan pazarlara ilginin artmasıyla birlikte Fransa'nın önümüzdeki dönemde Avrupa ortalamasından daha iyi performans gösterebileceği değerlendiriliyor.