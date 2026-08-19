BofA: Hindistan hisseleri Asya’nın en az tercih edileni oldu

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Bir süredir küresel yatırımcıların göz bebeği olan Hindistan, yatırımcı algısında sert bir fren yaptı. Bank of America (BofA) tarafından gerçekleştirilen son küresel fon yöneticileri anketi, ülkenin cazibesinde belirgin bir ivme kaybı yaşandığını ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre, katılım sağlayan fon yöneticilerinin %32’si portföylerinde Hindistan hisselerine yönelik net düşük ağırlık pozisyonu taşıdığını bildirdi. Bu oran, yatırımcıların bölgedeki risk iştahının daraldığını ve temkinli duruşun makroekonomik beklentilerin önüne geçtiğini net bir şekilde gösteriyor.

Sermaye akışında yeni rota arayışı

Daha önce Asya’nın en az tercih edilen piyasası konumunda bulunan Endonezya, bu anket döneminde Hindistan’ın gerisinde kaldı. Böylece Hindistan, bölgedeki büyük ekonomiler arasında küresel fonların en mesafeli yaklaştığı borsa konumuna yerleşti.

Yüksek seyreden değerlemeler, küresel likidite koşulları ve alternatif piyasalardaki cazip fırsatlar, yabancı sermayenin Hindistan’dan çıkış yapmasında ya da yeni alımları ertelemesinde etkili oluyor. Yatırımcıların mevcut seviyeleri pahalı bulması ve kar realizasyonuna yönelmesi, piyasadaki baskıyı artıran diğer unsurlar arasında yer alırken; bu durum, bölgedeki sermaye dağılımının dengelerini de kökten değiştirmeye aday görünüyor.