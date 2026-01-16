BofA, ilaç devleri için hedef fiyatlarını revize etti

BofA Global Research, Eli Lilly için hedef fiyatını 1.268 dolardan 1.265 dolara düşürürken, Merck & Co için hedef fiyatını 120 dolardan 124 dolara yükseltti.

Aynı raporda Ionis Pharmaceuticals için hedef fiyat 97 dolardan 100 dolara çıkarıldı. United Therapeutics için hedef fiyat ise 549 dolardan 546 dolara indirildi. Bristol-Myers Squibb için BofA Global Research, hedef fiyatını 61 dolardan 64 dolara yükseltti.

Öte yandan Goldman Sachs, BioNTech hissesi için tavsiyesini "nötr"den "al"a yükseltti. Banka, BioNTech için hedef fiyatını da 115 dolardan 142 dolara çıkardı.