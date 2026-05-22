BofA makro modellemesinde kur tahminleri yapısal bir dengelenmeye mi işaret ediyor?

Gelişmiş ülke merkez bankalarının dezenflasyon sürecine paralel olarak attığı faiz adımları, küresel sermaye akışlarını yeniden şekillendiriyor. Bu dinamik, makroekonomik istikrar programı uygulayan piyasalar için yeni bir arbitraj penceresini beraberinde getiriyor.

Küresel sermaye akışında arbitraj ve faiz diferansiyeli

Uluslararası finans merkezlerindeki likidite dağılımı, merkez bankalarının uzun vadeli faiz patikaları doğrultusunda radikal bir değişim geçiriyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gevşeme döngüsünü sürdürmesi, orta vadede dolar endeksinin küresel ölçekte yapısal bir zayıflama eğilimine girmesini destekliyor. Yatırımcı algısındaki bu dönüşüm, güvenli liman motivasyonuyla hareket eden kısa vadeli fonların yerini, yüksek faiz diferansiyelinden yararlanmak isteyen uzun vadeli kurumsal sermayeye bırakmasına zemin hazırlıyor. Sermaye akışındaki bu eksen kayması, makroekonomik dengelenmesini sürdüren gelişmekte olan piyasalar için kritik bir fonlama avantajı sunuyor.

BofA modelinde hedef değerler ve yapısal uyum

Yabancı kurumsal yatırımcıların yayımladığı makroekonomik modellemeler, döviz kurlarının gelecekteki seyrine dair salt mutlak rakamların ötesinde bir derinlik barındırıyor. Bank of America tarafından paylaşılan matematiksel simülasyonlarda dolar/TL kurunun kademeli bir uyum süreciyle 50,7 seviyesine doğru hareket edeceği öngörülüyor. Yüzeysel finansal yaklaşımların aksine, bu projeksiyon yapısal bir devalüasyon sarmalını değil, cari denge ve dış ticaret dinamikleriyle uyumlu kontrollü bir nominal kur ayarlamasını temsil ediyor. Raporun şifreleri, mutlak artış rakamlarının arkasındaki makroekonomik denge arayışında gizleniyor.

Enflasyon diferansiyeli ve reel efektif döviz kuru dinamiği

Analizlerin en temel sütununu, kurdaki nominal artış hızının iç enflasyon patikasının gerisinde kalacağı varsayımı oluşturuyor. BofA’nın makro tahmin modelinde yer alan %30 seviyesindeki yıl sonu enflasyon beklentisi, kurdaki artış oranının bu eşiğin altında yönetileceğine işaret ediyor. Ekonomik literatürde bu mekanizma, yerel para biriminin reel efektif döviz kuru bazında değer kazanması anlamına geliyor. İç fiyat artışlarına rağmen döviz kurundaki nominal hareketin sınırlandırılması, yabancı sermaye açısından yerel varlıkların dolar bazlı getiri potansiyelini yükselten en önemli yapısal katalizör olarak öne çıkıyor.

Sıkı para politikası kalkanı ve carry trade akışı

Döviz piyasasındaki istikrarın sürdürülebilirliği, Merkez Bankası’nın kararlılıkla uyguladığı sıkı para politikası duruşuna ve pozitif reel faiz taahhüdüne doğrudan endeksleniyor. Kurumsal raporlar, politika faizinin uzun süre dezenflasyon sürecini destekleyecek yüksek seviyelerde çıpalanacağını gösteriyor. Bu makro koruma kalkanı, yerli yerleşiklerin dolarizasyon eğilimini kırarken, dış sermaye açısından carry trade operasyonlarının verimliliğini artırıyor. Sisteme giren yabancı likidite, kur üzerindeki ani şok risklerini sönümlüyor ve oynaklığı minimuma indiriyor.

Makro göstergeler ve rezerv birikiminin koruyucu etkisi

Döviz kurlarının orta vadeli dengesi, para politikasının yanı sıra ekonominin dış şoklara karşı bağışıklığını artıran net rezerv pozisyonuyla tahkim ediliyor. Cari dengedeki yapısal iyileşme ve merkez bankası rezervlerindeki istikrarlı birikim, kurun öngörülebilir bir patikada kalmasını kolaylaştırıyor. BofA gibi küresel sistemik kurumların raporlarında yer alan gelecek hedefleri mutlak birer kesinlik vaat etmese de, uluslararası piyasalardaki risk iştahını ve yerel para birimlerine biçilen stratejik arbitraj değerini analiz etmek açısından rasyonel bir gösterge seti sunuyor.