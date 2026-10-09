BofA: Nakit fonlarına girişte 2020'den bu yana rekor

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Bank of America'dan Michael Hartnett'e göre yatırımcılar, pandemi döneminden bu yana en hızlı tempoyla nakit fonlarına para akıttı ve bu parayı yakın zamanda başka bir yere kaydırmaları pek olası görünmüyor.

Stratejist, cuma günü kaleme aldığı bir notta, kenarda bekleyen büyük miktardaki nakdin Fed tarafından büyük çaplı parasal genişleme ve istikrarlı faiz indirimleri yapılana kadar orada kalmaya devam edeceğini belirtti.

Nakit fonlarına bir haftada 166,4 milyar dolar aktı

Para piyasası fonlarına, 7 Ekim'de sona eren haftada Nisan 2020'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 166,4 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

Tahvil piyasası, ABD'de temmuz ayı sonuna kadar üç faiz artışı daha bekliyor. Bunlardan ilkinin aralık ayındaki toplantıda gerçekleşmesi öngörülüyor. Hartnett, nakit varlıklarındaki büyük çaplı azalmaların genellikle büyük parasal genişleme dönemleriyle aynı zamana denk geldiğini belirtti.

Tahvil ve hisse senedi fonlarına da giriş yaşandı

Enflasyon karşısında küresel çapta faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte hisse senetleri, cazip getirilere sahip daha güvenli yatırımlar olan tahviller ve nakitten kaynaklanan rekabetle karşı karşıya. BofA verilerine göre, son haftada tahvillere 33,8 milyar dolar, hisse senetlerine 12,4 milyar dolar giriş oldu.

Hartnett, 2027'ye doğru hisse senetlerinde yaşanacak büyük bir hareketin en muhtemel nedeninin ABD ara seçimleri olabileceğini söyledi.