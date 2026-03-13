BofA: Powell, stagflasyon risklerini kabul edecek

Bank of America (BofA), ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart toplantısı öncesinde yeni bir arz şoku ile mücadele etmek zorunda kalacağını belirtti.

BofA'nın değerlendirmesine göre petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, hem manşet hem de çekirdek enflasyonun yukarı yönlü revize edilmesine yol açacak.

BofA, ekonomik projeksiyon özetinde (SEP) uzun vadeli medyan faiz beklentisinin artabileceğini, özellikle uzun vadeli büyüme tahminlerinin de yukarı çekilmesi halinde bu ihtimalin güçleneceğini ifade etti.

Bankaya göre Fed Başkanı Jerome Powell, stagflasyon risklerini kabul edecek ancak "bekle-gör" yaklaşımını vurgulamaya devam edecek.