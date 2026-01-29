BofA, Powell'dan yeni bir faiz indirimi beklemiyor

BofA'ya göre Fed, ekonomik koşulları tanımlarken aralık ayındaki işsizlik oranı düşüşünü öne çıkararak “işsizlik oranının istikrar kazandığına dair işaretler bulunduğunu” vurguladı. Ayrıca Komite, risk değerlendirmesinde daha önce yer alan “istihdam tarafında aşağı yönlü risklerin arttığı” ifadesini metinden çıkardı. Son olarak, BofA’nın beklentisinin aksine, Guvernör Michelle Bowman faiz indirimi yönünde muhalefet şerhi koymadı.

BofA, bu çerçevede Fed’in Mart ve Nisan toplantılarında, yani Jerome Powell’ın başkan olarak son iki toplantısında faiz indirimi yapmayacağı görüşünü koruduğunu belirtti. Banka, bir sonraki Fed Başkanı döneminde düşük inançla da olsa haziran ve temmuz aylarında iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi öngördüğünü aktardı. Para politikasının seyrinin büyük ölçüde FOMC’nin bileşimine bağlı olacağı ifade edilirken, Powell’ın başkanlık sonrası Fed Yönetim Kurulu’nda kalıp kalmayacağına ilişkin kararının bu denge açısından önemli bir risk unsuru oluşturduğu vurgulandı.