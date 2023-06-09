BofA Raporu: Kritik hafta öncesi para adres değiştirdi

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, Fed, ECB ve BOJ'un gelecek hafta yapacakları faiz toplantıları öncesinde yatırımcılar nakite ve tahvile yöneldi.

7 Haziran'da biten haftada nakit fonlara 70,6 milyar dolar sermaye girişi oldu. Yıl başından bu yana sermaye girişi 837 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde tahvil fonlarına sermaye girişi 13,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, hisse senedi fonlarına da 7,7 milyar dolar sermaye girişi yaşandı. Hisse senedi fonlarına yaşanan sermaye girişi Ocak ayında bu yana görülen en yüksek ikinci giriş oldu.

Bununla birlikte teknoloji fonlarından 8 haftadır ilk kez sermaye çıkışı yaşandı. 7 Haziran haftasında teknoloji fonlarından 1,2 milyar dolar çıktı.