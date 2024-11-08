BoFA stratejistleri: Gelişen ülke para birimlerindeki düşüşler yolun başında

Bank of America (BoFA) stratejistleri ABD seçimleri sonrasında yayımladıkları raporda gelişen ülke para birimlerindeki düşüşler ile ilgili uyarıda bulundu.

BoFA analistleri gelişen ülke para birimlerinde yaşanan satışların başlangıç olabileceğini dikkat çekerek, düşüş sürecinin henüz ilk aşamalarında olabileceği uyarısında bulundu.

“Ek gümrük verileriyle kayıplar sürecek”

Trump'ın ABD'deki seçim zaferinin gelişmekte olan piyasa para birimi endeksini negatif seyir etkilemesiyle ilgili olarak analistler, Trump'ın uygulamaya koyacağı ek gümrük vergilerinin, gelişen piyasa para birimlerindeki kayıpların sürmesine neden olacağını belirtti.

Gelişen piyasaların para birimlerindeki düşüşe dikkat çeken BofA stratejistleri Claudio Piron ve David Hauner raporda, "Muhtemelen satış baskısının başlangıcındayız. Çin'e karşı gündeme gelen dış ticaret tarifelerinin, Çin yuanına doğrudan baskı uygulamasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

“Durum Meksika pezosu için de geçerli”

BofA stratejistlerinin Meksika pezosu için değerlendirmesinde ise "Bu, özellikle düşük fiyatlı mali riskler ve politika belirsizliği nedeniyle düşüş beklentisi içinde olduğumuz Meksika pezosu için de geçerli" ifadeleri yer aldı.