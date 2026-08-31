BofA ve Goldman Sachs, Fed’in faiz kararında ayrıştı

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Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, Fed'in eylül toplantısında faizleri sabit tutacağı yönündeki beklentisini koruduğunu belirtti. Hatzius, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'daki şahin açıklamalarının faiz artırım ihtimalini yükselttiğini ancak bunun için ağustos TÜFE ve ÜFE verilerinin yukarı yönlü sürpriz yapması gerektiğini, Goldman Sachs'ın ise böyle bir sonuç beklemediğini ifade etti.

Bank of America ise Warsh'ın konuşmasının ardından Fed'in eylülde faiz artıracağı yönündeki uzun süredir koruduğu tahmine güveninin arttığını bildirdi. Banka, Warsh'ın %2'lik PCE enflasyon hedefine verdiği önemi netleştirdiğini ve ağustos verilerinin çok zayıf gelmemesi halinde Fed'in kredibilitesini zedelemeden faizleri sabit tutması için çok az alan bıraktığını değerlendirdi.