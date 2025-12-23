BofA: Yapay zekâ ABD ekonomisi üzerindeki etkisini artırıyor

Bank of America Corp. CEO'su Brian Moynihan, Bloomberg Televizyonu'na verdiği röportajda, "Yapay zekâ yatırımı yıl boyunca birikiyordu ve muhtemelen önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda daha büyük bir katkı sağlayacak. Yapay zekâ giderek daha fazla devreye giriyor ve elbette her şey YZ'ye bağlanamaz, ancak oldukça güçlü marjinal bir etkisi var" diye konuştu.

Yaklaşık 15 yıldır bankanın başında olan Moynihan, şirketinin gelecek yıl için ABD ekonomisinde güçlü bir büyüme öngördüğünü söyledi. Beklenen büyüme oranı, 2025'teki yaklaşık %2'lik orandan yükselerek %2,4 olarak tahmin ediliyor. İşgücü piyasasının yumuşamaya başladığını, ancak bunun daha çok istihdamda bir normalleşme gibi göründüğünü ifade etti.

Sektördeki geri çekilmenin etkisi sınırlı

Moynihan, yapay zekâ sektörünün dar bir şirket grubundan oluşması nedeniyle, sektörün aşırı ısınması ve geri çekilmek zorunda kalması durumunda bile (tüketiciler ve iş kayıpları üzerindeki etki dahil) ekonomiye yönelik riskin nispeten sınırlı olduğu görüşünü savundu.

Kendisi de yapay zekayı kullandıklarını belirten Moynihan, şirketin 2018'de başlattığı asistan botu Erica'nın artık 200 değil, 700 soruyu yanıtlayabildiğini açıkladı. "Giderek daha fazla otomatik zekâ -veya bizim deyimimizle, bir kişinin YZ'yi kullanarak daha etkili olmasını sağlayan artırılmış zekâ- uygulayacağız ve bu tüm işleri etkileyecek" diye ekledi.