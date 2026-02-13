BofA: Yatırımcılar ABD dışı varlıklara yöneliyor

Bank of America (BofA) stratejisti Michael Hartnett’e göre ABD’nin ticaret politikaları, yatırımcıların dolar ve ABD hisselerinden çıkarak uluslararası varlıklara yönelmesiyle “yeni bir dünya düzeni” oluşturuyor.

Bloomberg’ün haberine göre, Hartnett, Trump yönetiminin “ekonomiyi yüksek tempoda tutma” yaklaşımının “dolar dışındaki her şey” temalı işlemleri öne çıkardığını ve ABD istisnacılığının yerini küresel yeniden dengelenmeye bıraktığını belirtti. Bu sürecin özellikle emtia üreticisi gelişen ülke piyasalarına ve yapay zekâya yönelik artan talep sayesinde uluslararası hisselere destek verebileceğini ifade etti. Yatırımcıların Çin ve Hindistan’a hâlen düşük ağırlık verdiğini de vurguladı.

BofA’nın EPFR Global verilerine dayandırdığı notuna göre, yıl başından bu yana Avrupa, Japonya ve diğer gelişmiş uluslararası piyasalara yönelik hisse fonlarına toplam 104 milyar dolar giriş olurken, ABD hisse fonlarına giriş 25 milyar dolarda kaldı. Hartnett, 2024 sonlarından bu yana uluslararası hisseleri tercih ediyor. Bu dönemde S&P 500 %15 yükselirken, MSCI ACWI ex-US Endeksi %39 artış kaydetti.