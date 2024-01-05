BofA: Yatırımcılar tahvil ve hisse aldı, altın sattı

Bank of America'nın (BofA) EPFR verilerinden derlediği rapora göre; yatırımcılar, 3 Ocak'ta sona eren haftada 123,1 milyar doları nakit varlıklara yönelerek, Mart 2023'ten bu yana en büyük girişi gerçekleştirdi.

BofA'nın yılın ilk haftası için tipik olduğunu söylediği bu değişim, riskten kaçınan yatırımcıların güvenli liman varlıklarına kaçması ve yüksek faiz oranlarının hisse senetlerine olan yatırımcı talebini azaltması nedeniyle, 2023'te yaşanan 1,3 trilyon dolarlık rekor yıllık nakit girişini takip etti.

BofA, yatırımcıların 3 Ocak haftasında 10,6 milyar dolarlık tahvil ve 7,6 milyar dolarlık hisse senedi satın aldığını, ancak 0,8 milyar dolarlık altın sattığını söyledi.

BofA, hisse senetlerine girişlerin üst üste ikinci hafta olduğunu ve son 10 haftanın sekizinde toplam 82 milyar dolarlık giriş görüldüğünü de sözlerine ekledi.

BofA, "Fed ve getiriler kredi ve hisse senetlerini belirliyor" dedi.

Enerji hisseleri üst üste yedinci haftalık çıkışını yaşadı ve Temmuz 2023'ten bu yana 1,0 milyar $ ile en büyük çıkışını gerçekleştirdi. ABD küçük sermayeli hisse senetleri 2,3 milyar dolarlık haftalık giriş kaydederek üst üste beşinci haftalık girişini gerçekleştirdi.

BofA'nın piyasa duyarlılığını ölçen boğa ve ayı göstergesi 5,0'dan 5,3'e yükselerek Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı, ancak BofA hisse senedi genişliğini, kredi tekniklerini ve güçlü yüksek getiri girişlerini gerekçe göstererek nötr sinyalde kaldı.