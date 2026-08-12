BofA'dan ABD altyapısına 250 milyar dolarlık dev finansman

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Bank of America, ABD'de dijital ve fiziksel altyapı projelerini desteklemek amacıyla Temmuz 2027'ye kadar 250 milyar dolarlık finansman sağlamayı planladığını açıkladı.

Banka tarafından başlatılan "Critical Infrastructure Finance Initiative" kapsamında birincil piyasa kredileri, yatırımlar, sermaye piyasası hizmetleri ile bankacılık ve danışmanlık faaliyetleri yürütülecek.

Finansman üç ana alana odaklanacak. Bunlar veri merkezleri ve bilgi işlem kapasitesini kapsayan dijital altyapı, yenilenebilir enerji üretimi ve enerji depolamayı içeren enerji ve elektrik altyapısı ile ulaşım ve doğal gaz gibi temel altyapı alanlarından oluşacak.

Büyük ölçekli sermaye mobilizasyonu vurgusu

Bank of America Küresel Sermaye Çözümleri Eş Başkanı Karen Fang, ABD'nin büyüyen altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasının, birbiriyle giderek daha fazla bağlantılı hale gelen sektörlerde büyük ölçekli sermaye mobilizasyonu gerektirdiğini belirtti.

Fang, projelerin hayata geçirilmesi için hem halka açık hem de özel piyasalarda şirket ve proje bazlı sermayeyi kapsayan entegre finansman çözümlerine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Hedef için 18 aylık dönem

Banka, 250 milyar dolarlık hedefin ABD'nin 250'nci yılına denk gelen 1 Ocak 2026 ile 4 Temmuz 2027 arasındaki 18 aylık dönemde gerçekleştirilecek uygun finansman faaliyetlerine dayanacağını bildirdi.